Edson Fachin destacou o papel de Alexandre de Moraes na ação da trama golpista - Rosinei Coutinho/STF

Edson Fachin destacou o papel de Alexandre de Moraes na ação da trama golpistaRosinei Coutinho/STF

Publicado 19/03/2026 17:09

Brasília - Em meio à crise sobre o Banco Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes recebeu homenagens nesta quinta-feira, 19, no plenário do presidente da Corte, Edson Fachin, do ministro Gilmar Mendes e do procurador-geral da República, Paulo Gonet. No domingo, 22, Moraes completa nove anos na Corte.

"Vossa Excelência evitou que caíssemos em um abismo autoritário, onde provavelmente ainda estaríamos vivendo tempos sombrios. O Brasil tem uma dívida com vossa excelência", disse Gilmar, que se emocionou e fez uma pausa para tomar um gole de água. "As futuras gerações saberão reconhecê-lo", concluiu.

"Vossa excelência, que com ânimo inquebrantável já suportou nesses nove anos tantas atribulações em virtude de sua irretocável, proba a e sacrificante atuação, terá força para suportar tantas outras quantas surgirem", disse ainda o ministro

Fachin enalteceu Moraes pela atuação no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado, que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de militares de alta patente, e por outros processos de sua relatoria. "São nove anos no exercício da função no mais alto Tribunal do País contribuindo para o fortalecimento de uma Corte eminentemente constitucional em tempos de tamanha complexidade institucional, política e social", disse o presidente do Supremo.

Moraes agradeceu aos colegas e disse que nunca lhe faltou a força do colegiado. "São nove anos que às vezes parecem 90. É quase uma década em que o Brasil passou por grandes atribulações", disse Moraes.