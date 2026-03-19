Edson Fachin destacou o papel de Alexandre de Moraes na ação da trama golpistaRosinei Coutinho/STF
Em meio à crise sobre Master, Fachin e Gilmar enaltecem Moraes no plenário do STF
No domingo, ministro completa nove anos na Corte
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