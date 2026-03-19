Ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que preços abusivos de combustíveis estão sob fiscalização - Divulgação/ Band

Ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que preços abusivos de combustíveis estão sob fiscalizaçãoDivulgação/ Band

Publicado 19/03/2026 18:35

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou nesta quinta-feira, 19, que as distribuidoras de combustíveis não podem utilizar a retirada de impostos federais do diesel como artifício para aumentar a margem de lucro em seus negócios. O governo zerou as alíquotas de impostos federais na importação e na comercialização do insumo. O ministro falou em entrevista à GloboNews.

Houve isenção do pagamento do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Isso, nas estimativas do governo, deveria representar redução de R$ 0,32 por litro na refinaria. Em complemento, houve subvenções para esse combustível, somando outros R$ 0,32 por litro na refinaria.

O governo alega especulação de preços, diante do cenário de acirramento do conflito no Oriente Médio. Outro argumento é que a produção interna estaria estável ou sem grande oscilação, o que não justificaria a elevação diante do contexto de guerra e da alta da cotação do petróleo.

Renan Filho também afirmou que o Brasil estaria mais preparado em relação a outros países, além de voltar a afastar o risco de desabastecimento no mercado de combustíveis.

Fora as ações diretas para conter a subida de preços, o governo também anunciou a possibilidade de cancelar temporariamente o registro de empresas que estariam desrespeitando a tabela com piso para o frete no transporte rodoviário.

Isso tudo ocorreu no contexto em que parte dos representantes dos caminhoneiros ameaçou a realização de greve em função da elevação nos preços dos combustíveis.

Renan Filho reforçou que as demandas anunciadas buscam "ajudar" os caminhoneiros, atendendo à demanda da categoria sobre a punição das empresas que desrespeitam o piso do frete.