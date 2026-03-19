Ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que preços abusivos de combustíveis estão sob fiscalizaçãoDivulgação/ Band
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Isenção do PIS e Donfins possibilita que empresas não reduzam o preço do combustível para garantir maior rentabilidade nas vendas
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