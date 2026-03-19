Os acertadores de cinco dezenas vão receber R$ 30.740,63 - Reprodução

Os acertadores de cinco dezenas vão receber R$ 30.740,63Reprodução

Publicado 19/03/2026 22:57

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.986 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira, 19. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados são: 01 - 05 - 13 - 26 - 41 - 53



Ao todo, 33 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 30.740,63 cada. Outras 2.117 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 789,87 cada



Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado, 21, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.



