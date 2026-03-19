Medidas têm o objetivo de gerar um alívio no preço do diesel de R$ 0,64 por litro nas bombasFreepik
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Subvenção foi anunciada para mitigar pressão causada pelas altas do petróleo
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Alckmin: Haddad é pessoa vocacionada para servir SP como grande governador
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Presidente da CPMI do INSS diz que telefone do STF teve contato com Vorcaro
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