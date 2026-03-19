Declaração foi feita no dia em que Lula pretende anunciar Haddad como pré-candidato ao governo de São Paulo - Ricardo Stuckert/PR

Declaração foi feita no dia em que Lula pretende anunciar Haddad como pré-candidato ao governo de São PauloRicardo Stuckert/PR

Publicado 19/03/2026 19:38

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante um eventos com prefeitos nesta quinta-feira, 19. Segundo Lula, os prefeitos de São Paulo são mal recebidos pelo mandatário paulista. A declaração foi feita no dia em que Lula pretende anunciar Haddad como pré-candidato ao governo de São Paulo para concorrer contra Tarcísio.

"Pelo que eu estou sabendo, os prefeitos de São Paulo são pouco ou mal recebidos pelo governo do Estado. Não é a primeira pessoa que não gosta de prefeitos, porque toda vez que os prefeitos vão a Brasília, os presidentes não participam das marchas porque têm medo, porque os prefeitos vão cobrar", afirmou Lula.

Lula disse ainda que Tarcísio ignora que, segundo ele, as residências do programa Casa Paulista são feitas pelo governo federal e que o nome da iniciativa foi plagiado da época em que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, governava o Estado.

"O governador tem inaugurado muito dessas Casas Paulistas e ele poderia, pelo menos, ter a singeleza de dizer que essas casas são feitas pelo governo federal, no Minha Casa, Minha Vida, e pedir licença para chamar de Casa Paulista, que é um programa criado pelo Alckmin quando era governador do Estado. Nem o nome ele criou, só plagiou", declarou o presidente.

Lula também questionou a falta de marchas de prefeitos para os governos estaduais. A ida dos chefes do Executivo municipais em Brasília, para cobrar investimentos do governo federal, é recorrente.

"Qual é a nossa diferença: é que não importa quem ele seja. O que importa é que ele seja prefeito. E se vai a Brasília, ele vai ser atendido com decência, dignidade e muito carinho", reforçou.

Lula participa nesta quinta-feira da Caravana Federativa em São Paulo, que reúne prefeitos e vereadores em uma feira de serviços e inovações do governo do Brasil, como nas áreas de planejamento e meio ambiente. Mais de 30 ministérios e autarquias federais possuem estandes no local.