Declaração foi feita no dia em que Lula pretende anunciar Haddad como pré-candidato ao governo de São PauloRicardo Stuckert/PR
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