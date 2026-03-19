Carlos Viana confirmou a existência de registros de contatos entre Vorcaro e telefone do STF nos últimos 5 anosDivulgação/ Andressa Anholete
Presidente da CPMI do INSS diz que telefone do STF teve contato com Vorcaro
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