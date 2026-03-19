Carlos Viana confirmou a existência de registros de contatos entre Vorcaro e telefone do STF nos últimos 5 anos - Divulgação/ Andressa Anholete

Carlos Viana confirmou a existência de registros de contatos entre Vorcaro e telefone do STF nos últimos 5 anosDivulgação/ Andressa Anholete

Publicado 19/03/2026 20:21

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), enviou ofício ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo informações sobre o telefone funcional da Corte que manteve diálogos com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Viana confirmou nesta quinta-feira, 19, que as conversas telefônicas ocorreram. Ele já tinha tratado do tema em entrevista ao Roda Viva, e pediu ao STF que envie informações do telefone em dois dias úteis.

No pedido, Viana pede que o STF informe quais os usuários do telefone que manteve contato com Vorcaro entre janeiro de 2021 até março de 2026.

Informação revelada pela jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo mostram que Vorcaro trocou mensagens com um telefone funcional do STF e enviou mensagens de visualização única no dia em que foi preso. Essas mensagens teriam sido enviadas a Alexandre de Moraes, do STF.

"A Presidência da CPMI deliberou pelo envio de ofício ao Diretor-Geral do Supremo Tribunal Federal para que sejam prestados os esclarecimentos necessários quanto à titularidade do número na data em que ocorreu a comunicação", disse Viana.