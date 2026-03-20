Bolsonaro está internado no hospital DF Star desde o dia 13Marcelo Camargo/Agência Brasil
Médica citou risco de morte ao transferir Bolsonaro para hospital
Direção da Papudinha solicitou ao STF escolta para levar o ex-presidente à unidade de saúde
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