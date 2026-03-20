Ex-presidente foi hospitalizado na última sexta-feira, 13Reprodução / Redes Sociais
Bolsonaro apresenta melhora clínica, mas continua sem previsão de alta da UTI, aponta boletim
Ex-presidente segue em tratamento intensivo com antibióticos e fisioterapia após quadro de broncopneumonia
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