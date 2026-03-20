Tarcísio de Freitas teve reuniões no Supremo entre 16h e 20h40Marcelo Camargo/Agência Brasil
Tarcísio reforça pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro em encontro com Moraes
Governador de São Paulo esteve em reuniões com ministros do STF durante a tarde e a noite desta quinta (19)
Tarcísio reforça pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro em encontro com Moraes
Governador de São Paulo esteve em reuniões com ministros do STF durante a tarde e a noite desta quinta (19)
ECA Digital: veja como redes sociais terão que verificar a idade dos usuários
Agência sugere uso de tecnologia que preserva dados e alerta para riscos de biometria facial
Operação mira esquema de tráfico internacional de mulheres para exploração sexual em SC
Paraguaia alega ter sido obrigada a usar drogas e se prostituir
Operação prende dez suspeitos de integrar facção que movimentou R$ 54 milhões em MT
Ação da Polícia Civil cumpriu 62 ordens judiciais contra grupo investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região de fronteira
Oito pedidos para produção de 'Ozempic genérico' são analisados pela Anvisa
Patente da semaglutida, princípio ativo do medicamento, expirou nesta sexta-feira (20)
Haddad diz ter condições de vencer Tarcísio em SP e aponta fragilidades no governo
Pré-candidato do PT critica áreas como Educação, questiona representatividade no Senado e aposta em debate de ideias para conquistar o eleitorado paulista
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.