Tarcísio de Freitas teve reuniões no Supremo entre 16h e 20h40 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Tarcísio de Freitas teve reuniões no Supremo entre 16h e 20h40Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 20/03/2026 12:49

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reforçou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o pedido de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro (PL). O argumento foi a condição de saúde do ex-presidente, que está internado desde a última sexta-feira, 13, devido a uma infecção nos pulmões.

Ele saiu do Supremo por volta das 20h40 desta quinta-feira, 19, após uma sequência de conversas com ministros da corte. A primeira reunião foi às 16h.

Ao longo da tarde e da noite desta quinta, Tarcísio se reuniu com cinco ministros do Supremo: Moraes, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Edson Fachin.

A pauta oficial dos demais encontros se concentrou nas ações que questionam a lei de privatização da Sabesp, cujo julgamento está marcado para começar amanhã no plenário virtual.

O ex-presidente foi condenado por tentativa de golpe e acabou preso. Com problemas de saúde, foi transferido da penitenciária da Papuda em Brasília para um hospital na cidade, onde segue sob acompanhamento médico.