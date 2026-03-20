Operação cumpre ordens judiciais em quatro cidades de Mato Grosso, uma de São Paulo e uma do Paraná - Divulgação/ MT

Operação cumpre ordens judiciais em quatro cidades de Mato Grosso, uma de São Paulo e uma do ParanáDivulgação/ MT

Publicado 20/03/2026 11:43

Pelo menos dez pessoas foram presas preventivamente nesta sexta-feira (20), durante a Operação Conluio Pantaneiro, da Polícia Civil do Mato Grosso, para cumprir 62 ordens judiciais contra uma facção criminosa que atua na região de fronteira com outros três estados. O grupo é investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com movimentação estimada em R$ 54 milhões.



Além dos mandados de prisão, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, bem como bloqueio de valores e sequestro de veículos. As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres e cumpridas em Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Poconé, Taubaté (SP) e Cruzeiro do Oeste (PR).



Segundo a corporação, a investigação começou após a prisão de um homem de 42 anos, em setembro de 2023, em Poconé. Ele foi flagrado transportando 461,2 kg de cocaína.



“Após a apreensão, as investigações, que tiveram duração de mais de dois anos, identificaram uma facção criminosa voltada para os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com envolvimento de pelo menos 20 pessoas e 12 empresas”, detalhou a Polícia Civil.



O chefe do grupo, morador de Cáceres, era responsável por coordenar toda a operação, desde o recebimento da droga na fronteira até o armazenamento, transporte para outros estados e lavagem de dinheiro, realizada por meio de terceiros e empresas.



“Entre 6 de junho de 2023 e 17 de agosto de 2023, foram recebidos pelo menos seis carregamentos de drogas com êxito. Assim, estima-se que a organização criminosa recebeu, no período, cerca de 2.700 kg de pasta base de cocaína”, afirmou a delegada Bruna Laet, responsável pelo caso.



O grupo também tinha um esquema sofisticado de ocultação patrimonial, com uso de diversas contas bancárias e empresas interligadas para movimentar e disfarçar os valores ilícitos.