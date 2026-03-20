Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a mãe desce do automóvel, deixa o veículo aberto e entra no Centro para Crianças e Adolescentes Ebenezer. Em seguida, um homem se aproveita da situação para roubar o carro. Ao perceber o que aconteceu, a mulher se desespera e tenta correr atrás do assaltante.
A vítima acionou a Polícia Militar, que iniciou as buscas. Os agentes localizaram o carro e prenderam o criminoso. O bebê acabou resgatado com segurança e encaminhado ao Pronto-Socorro de Pirituba para avaliação médica. O caso foi registrado no 33º Distrito Policial (Vila Mangalot).
