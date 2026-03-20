Ela chegou a propor pagar pelos itens, mas a gerência não aceitou - Divulgação / PMMG

Ela chegou a propor pagar pelos itens, mas a gerência não aceitouDivulgação / PMMG

Publicado 20/03/2026 08:18 | Atualizado 20/03/2026 13:29

Uma idosa de 72 anos foi presa por furtar dois pacotes de coraçãozinho, dois de carne moída e uma bandeja de jiló fatiado, nesta quarta-feira (18), em um supermercado de Uberaba, Minas Gerais.



Funcionários do estabelecimento perceberam quando a idosa colocou as mercadorias debaixo da roupa para sair sem pagar e acionaram a Polícia Militar. Segundo a segurança do estabelecimento, o furto teria acontecido enquanto a mulher fazia o pagamento de outros produtos que estavam no carrinho.

A idosa confessou aos agentes que cometeu o furto e afirmou que "foi por bobeira". Segundo uma funcionária, a mulher já havia feito o mesmo no local anteriormente, mas saiu sem ser abordada, embora tenha sido registrada por câmeras de segurança.

Ela chegou a propor pagar pelos itens, mas a gerência não aceitou. Diante da situação, a idosa foi conduzida à delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis. O caso será investigado.