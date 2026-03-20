Materiais apreendidos pela PF serão analisados para identificar possíveis vítimas - Reprodução

Materiais apreendidos pela PF serão analisados para identificar possíveis vítimasReprodução

Publicado 20/03/2026 12:18

A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (20), mandados de busca e apreensão em duas casas noturnas e uma residência em São Francisco do Sul, norte de Santa Catarina. A ação faz parte da Operação Alerta Vermelho, que busca para combater o tráfico internacional de pessoas para exploração sexual. Um casal, com passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, é suspeito de cometer o crime.

Segundo a PF, a ação teve início após uma mulher paraguaia denunciar que teria sido aliciada pela internet sob falsa promessa de emprego de garçonete em um bar. Ela teria sido trazida ao Brasil em um caminhão e levada até uma casa noturna, onde teve seus documentos retidos.

A paraguaia disse, ainda, que não era remunerada e foi obrigada a usar drogas e se prostituir, além de sofrer agressões físicas e psicológicas.



A vítima, que seria mantida em vigilância constante pelos exploradores, conseguiu fugir do local em outubro do ano passado e foi socorrida por vizinhos.

Celulares, o sistema de câmeras e diversos documentos foram apreendidos. Os materiais serão analisados para confirmar a existência de crimes relacionados e identificar a cadeia operacional do esquema e possíveis novas vítimas.

A justiça determinou a proibição de contato dos investigados com a vítima e testemunhas.