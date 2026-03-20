Materiais apreendidos pela PF serão analisados para identificar possíveis vítimasReprodução
Operação mira esquema de tráfico internacional de mulheres para exploração sexual em SC
Paraguaia alega ter sido obrigada a usar drogas e se prostituir
Operação mira esquema de tráfico internacional de mulheres para exploração sexual em SC
Paraguaia alega ter sido obrigada a usar drogas e se prostituir
Operação prende dez suspeitos de integrar facção que movimentou R$ 54 milhões em MT
Ação da Polícia Civil cumpriu 62 ordens judiciais contra grupo investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região de fronteira
Oito pedidos para produção de 'Ozempic genérico' são analisados pela Anvisa
Patente da semaglutida, princípio ativo do medicamento, expirou nesta sexta-feira (20)
Haddad diz ter condições de vencer Tarcísio em SP e aponta fragilidades no governo
Pré-candidato do PT critica áreas como Educação, questiona representatividade no Senado e aposta em debate de ideias para conquistar o eleitorado paulista
Felca sobre ECA Digital: 'Acredito que vai ter muito mais bônus do que ônus'
Lei foi aprovada após influenciador denunciar exploração de crianças e adolescentes em redes sociais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.