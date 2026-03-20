PM informou que o corpo apresentava sinais de violência, mas não informou a causa da morte - Reprodução / SBT

PM informou que o corpo apresentava sinais de violência, mas não informou a causa da morteReprodução / SBT

Publicado 20/03/2026 10:25

Um homem, identificado como Rafael de Castro Pereira, de 33 anos, foi encontrado, na madrugada desta sexta-feira (20), nu e morto em um apartamento no bairro da Liberdade, na região central de São Paulo. O caso é investigado como latrocínio.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um amigo, que estranhou o sumiço repentino de Rafael, encontrou o corpo. Ele estava nu e deitado de bruços. A vítima havia se mudado de Niterói para a capital paulista há mais de dois anos.

A PM informou que o corpo apresentava sinais de violência, mas não informou a causa da morte. As evidências apontam que Rafael teria sido vítima de latrocínio. Nenhum suspeito foi identificado até o momento.