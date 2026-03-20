PM informou que o corpo apresentava sinais de violência, mas não informou a causa da morteReprodução / SBT
Homem é encontrado morto e nu em apartamento de SP
Caso é investigado como latrocínio
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Registros foram feitos no momento exato da queda da estrutura, ocorrida em dezembro de 2024
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