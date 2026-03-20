Quem paga o preço das guerra são 'os pobres', alegou presidenteAFP
Lula diz que cobrará Conselho de Segurança da ONU sobre guerra no Irã
Presidente afirma que países-membros estão 'fazendo' o conflito
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Boulos confirma que se reunirá com caminhoneiros, que mantêm estado de greve
Entidades ligadas à categoria manifestaram apoio à Medida Provisória que endurece regras do frete
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Presidente afirmou que o ministro da Fazenda obteve importantes vitórias no Congresso
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Dino diz que subjetividade das leis amplia ativismo do Judiciário
Ministro do STF afirmou que nenhum juiz adere de forma integral a uma das duas correntes do debate sobre o papel dos tribunais
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