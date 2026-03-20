Queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira deixou 14 mortos, uma pessoa ferida e três desaparecidas - Reprodução / Redes sociais

Queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira deixou 14 mortos, uma pessoa ferida e três desaparecidasReprodução / Redes sociais

Publicado 20/03/2026 09:08 | Atualizado 20/03/2026 14:20

Imagens divulgadas nesta quarta-feira (18) mostram o momento do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek , que ligava Tocantins ao Maranhão, registradas de dentro da cabine de um caminhão. A gravação foi publicada pela advogada Melissa Fachinello.





O vídeo foi captado por uma câmera instalada em um caminhão da transportadora Expresso Geração, empresa atendida por Fachinello. A tragédia deixou 18 vítimas, com 14 mortos , uma pessoa ferida e três ainda desaparecidas. A estrutura caiu em 22 de dezembro de 2024. Um ano depois, uma nova foi inaugurada no local.O vídeo foi captado por uma câmera instalada em um caminhão da transportadora Expresso Geração, empresa atendida por Fachinello.

Na publicação, ela fez um desabafo e cobrou providências. "A negligência e o descaso também constroem tragédias. No dia 22 de dezembro de 2024, a ponte Juscelino Kubitschek, em Estreito (MA), rompeu, deixando não apenas uma estrutura destruída, mas famílias marcadas pela dor, pela perda e pela falta de respostas. Uma tragédia que poderia ter sido evitada se houvesse cuidado, manutenção, fiscalização e responsabilidade. Que a memória desse dia nos lembre que vidas não podem ser tratadas com descaso, silêncio e irresponsabilidade. Respeito e indenização já", escreveu na legenda.

Veja o vídeo:

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O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que as "demandas relacionadas às indenizações decorrentes do desabamento encontram-se atualmente judicializadas".



"Há diversas ações em tramitação, ajuizadas por particulares, por entes públicos — como o Ministério Público — e por organizações da sociedade civil. Nessas demandas, são discutidos diferentes tipos de indenização, incluindo danos materiais, danos morais, lucros cessantes e eventuais danos ambientais", disse.

"No momento, não é possível estabelecer uma previsão geral para o pagamento das indenizações. No caso das ações judiciais, eventuais pagamentos dependerão do regular andamento processual e ocorrerão por meio de requisições judiciais, como precatórios ou RPVs (Requisições de Pequeno Valor), após decisão definitiva", acrescentou.

O Dnit orienta que as famílias interessadas acompanhem o andamento dos processos por meio de seus advogados, nos casos de ações individuais, ou pelo Ministério Público e associações representativas, nas ações coletivas.



O órgão destaca ainda que há diversas ações judiciais em curso sobre o tema, em diferentes fases — desde o início do processo até a produção de provas, análise judicial e tentativas de conciliação —, o que evidencia a complexidade do caso e a necessidade de análise individual de cada demanda.

Nova ponte

A cerimônia de inauguração contou com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, e dos governadores do Maranhão, Carlos Brandão, e do Tocantins, Wanderlei Barbosa.



A nova ponte tem 630 metros de extensão, 19 metros de largura e um vão livre de 154 metros. São duas faixas de rolamento de 3,6 metros cada, dois acostamentos com três metros cada, barreiras de proteção, além de passagem para pedestres. Para a construção, o governo federal investiu cerca de R$ 172 milhões.

Colapso

Construída na década de 1960, a antiga ponte chegou a passar por reparos em 2021, mas continuava apresentando problemas, até colapsar em dezembro do ano passado. No desabamento, caíram no Rio Tocantins três motos, um carro, duas caminhonetes e quatro caminhões, sendo que dois deles carregavam 76 toneladas de ácido sulfúrico e 22 mil litros de defensivos agrícolas.



O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) abriu uma sindicância para apurar as causas e responsabilidades pelo desabamento, mas a investigação ainda não foi concluída.



A polícia Federal (PF) também investiga o caso. Um laudo apresentado em julho passado aponta, entre outras causas para o colapso, a sobrecarga da ponte, a deformação do concreto, perda da capacidade de resistência e acúmulo de veículos sobre o local, além de manutenção e reformas mal executadas.



O documento destaca que foi decisão do Dnit manter “um tráfego superior ao projetado para a ponte, ao longo das últimas décadas de sua existência”. O inquérito segue em andamento.



Em nota, o DNIT informou que colabora ativamente com todos os órgãos investigativos que estão atuando na ocorrência e que foi aberta na Corregedoria uma Investigação Preliminar Sumária para apurar as causas do colapso da ponte JK, que irão determinar os prejuízos decorrentes e quantificação de danos.



O Departamento destacou ainda que contratou o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo para produzir um relatório externo que apontará às causas do colapso da ponte.