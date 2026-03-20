Gilmar Mendes acusou a imprensa de fazer "prejulgamentos" - Agência Brasil

Gilmar Mendes acusou a imprensa de fazer "prejulgamentos"Agência Brasil

Publicado 20/03/2026 21:08

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes fez críticas a "vazamentos seletivos" de dados sigilosos do banqueiro Daniel Vorcaro na investigação do Banco Master e alertou sobre o que vê como semelhanças com a Operação Lava Jato, como o "frenesi midiático" e o "prejulgamento" de acusados

"Infelizmente, é possível enxergar no caso concreto tristes reminiscências dos métodos e expedientes lavajatistas que este Tribunal tem tido grande trabalho em coibir", disse Gilmar.

Ao longo do voto, ele citou reportagens da imprensa que tiveram acesso a dados sigilosos do celular de Vorcaro "que não foram franqueados nem mesmo a este Colegiado".

"No julgamento de casos midiáticos ou rumorosos em geral, infelizmente não é incomum que a análise técnico-jurídica ceda às pressões estabelecidas pela mídia e pela opinião pública", afirmou.