Rodrigo Assumpção está internado e não poderá comparecer à sessão da CPMI do INSSMarcelo Camargo/Agência Brasil
Sessão da CPMI do INSS prevista para esta segunda-feira é cancelada
Estava marcado o depoimento da ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, mas ela não foi localizada
Sessão da CPMI do INSS prevista para esta segunda-feira é cancelada
Estava marcado o depoimento da ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, mas ela não foi localizada
Gás do Povo chega a 15 milhões de famílias com nova expansão
Programa passa a alcançar todos os municípios do país
Oposição envia ao Senado pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino
Deputado Cabo Gilberto Silva alega que o ministro quer influenciar a CPMI do INSS por suspender as quebras de sigilo aprovadas em votação em bloco
Caso Master: presidência do BC não pode ser responsabilizada por falha de terceiros, diz Campos Neto
Irregularidades no banco de Daniel Vorcaro teriam ocorrido durante a gestão do ex-presidente do Banco Central
Dino vê 'emergência, descontrole e vício' nas emendas parlamentares e define prazos de plano de trabalho
Ministro do STF determinou que órgãos federais reforcem mecanismos de transparência e rastreabilidade dos repasses
Tenente-coronel réu por feminicídio da mulher é acusado de assédio sexual por PM
Policial militar alega que o oficial tentou beijá-la contra a vontade dela
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.