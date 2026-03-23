Rodrigo Assumpção está internado e não poderá comparecer à sessão da CPMI do INSS - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Rodrigo Assumpção está internado e não poderá comparecer à sessão da CPMI do INSSMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 23/03/2026 16:29

Brasília - Foi cancelada a sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre as fraudes relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que estava prevista para esta segunda-feira, 23, segundo a assessoria do presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Estavam agendados os depoimentos da ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, Martha Graeff, e do presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), Rodrigo Assumpção.

De acordo com a assessoria de Viana, Martha Graeff não foi localizada, e Assumpção foi internado.

O informe não deu mais atualizações.

As participações de Graeff e Assumpção concluiriam a agenda de oitivas da CPMI. De acordo com Viana, se não houver prorrogação da comissão, o relator dos trabalhos, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), deve submeter o seu relatório à leitura na quarta-feira, 25, e à votação na quinta, 26.