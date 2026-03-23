Campos Neto alega que ex-diretores investigados pela CGU já estavam no BC quando ele assumiu a presidênciaAgência Brasil
Caso Master: presidência do BC não pode ser responsabilizada por falha de terceiros, diz Campos Neto
Irregularidades no banco de Daniel Vorcaro teriam ocorrido durante a gestão do ex-presidente do Banco Central
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Objetivo é garantir o ressarcimento de credores após a detecção de indícios de um esquema multibilionário de desvio de recursos das instituições financeiras do grupo Master
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