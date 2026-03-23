Caso aconteceu na UPA Vila Santa CatarinaReprodução/ Google Street View
Homem é preso após tentar estuprar médica durante atendimento em unidade de saúde em SP
Suspeito foi contido no local e levado à Delegacia da Mulher
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