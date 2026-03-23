Caso aconteceu na UPA Vila Santa Catarina - Reprodução/ Google Street View

Caso aconteceu na UPA Vila Santa CatarinaReprodução/ Google Street View

Publicado 23/03/2026 14:56

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante após tentar estuprar uma médica em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Zona Sul de São Paulo. O caso aconteceu na UPA Vila Santa Catarina, na Rua Cidade de Bagdá, durante um atendimento na madrugada de domingo (22).

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) foram acionados para atender à ocorrência, mas já encontraram o suspeito contido ao chegarem ao local. O homem foi levado à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permanece à disposição da Justiça.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que a equipe da unidade prestou acolhimento imediato à vítima e está oferecendo todo o suporte necessário. A pasta lamentou o ocorrido e reforçou que não compactua com qualquer tipo de violência.