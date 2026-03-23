Jair Bolsonaro foi internado em 13 de março - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Jair Bolsonaro foi internado em 13 de marçoFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 23/03/2026 12:48

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nas próximas 24 horas, se mantiver evolução satisfatória, informou boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 23, pelo Hospital DF Star, em Brasília. Segundo a equipe médica, Bolsonaro apresenta quadro estável, com evolução favorável e sem intercorrências.

"Paciente permanece estável clinicamente, com evolução favorável e sem intercorrências. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas", afirmou o documento.

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente em 22 de novembro do ano passado. Em 15 de janeiro, foi transferido para a Papudinha, onde segue cumprindo pena pelo crime de tentativa de golpe de Estado, entre outros. Desta vez, o ex-presidente foi hospitalizado em 13 de março, após registrar febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.