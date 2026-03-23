Jair Bolsonaro foi internado em 13 de marçoFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Bolsonaro deve receber alta da UTI em 24 horas se mantiver evolução, diz boletim médico
Ex-presidente permanece estável clinicamente
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