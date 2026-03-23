Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena na Papudinha - Sergio Lima/AFP

Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena na PapudinhaSergio Lima/AFP

Publicado 23/03/2026 12:01

O procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, manifestou-se nesta segunda-feira (23) a favor da concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ex-mandatário está internado há mais de uma semana em hospital particular, após ser diagnosticado com pneumonia

Após novo pedido protocolado pela defesa, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), remeteu os laudos médicos do ex-presidente à PGR e solicitou manifestação. A decisão final, porém, cabe ao magistrado.

Na manifestação, Gonet destaca que a "evolução clínica do ex-presidente, nos termos como exposto pela equipe médica que o atendeu no último incidente, recomenda a flexibilização do regime".

"Ao ver da Procuradoria-Geral da República, está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do ex-presidente, que se acha, comprovadamente, sujeito a súbitas e imprevisíveis alterações perniciosas de um momento para o outro", afirmou.

O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses por liderar uma tentativa de golpe de Estado, no Complexo da Papuda, em Brasília.