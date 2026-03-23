Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena na PapudinhaSergio Lima/AFP
PGR se manifesta a favor de prisão domiciliar para ex-presidente Bolsonaro
Ex-mandatário está internado há mais de uma semana em hospital particular, após ser diagnosticado com pneumonia
Astro dos anos 1990, ator Gerson Brenner morre aos 66 anos
Ex-galã da TV brasileira ficou marcado por papéis em novelas e por luta contra as consequências de um tiro na cabeça sofrido em 1998
Vorcaro é transferido para cela em que Bolsonaro ficou preso na Superintendência da PF em Brasília
Defesa do dono do Master pediu a mudança do banqueiro para "sala de Estado"
Mendonça envia ao plenário do Supremo decisão que prorroga CPMI do INSS
Ministro acatou recurso e determinou a extensão do prazo dos trabalhos da comissão
Desembargador que esteve com tenente-coronel suspeito de matar a mulher é investigado pelo CNJ
Caso tramita em sigilo no conselho
PF indicia ex-assessor do STJ por venda de decisões
Desde o início da Operação Sisamnes, deflagrada em novembro de 2024, é a primeira vez que a Polícia Federal deixa claro que não encontrou provas de envolvimento dos ministros da Corte
Haddad: oro por delação de Vorcaro ser feita de forma mais qualificada, acompanhada de indícios
Petista destacou que as fraudes do Master começaram quando Campos Neto comandava o Banco Master
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