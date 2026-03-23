PGR se mostrou a favor da prisão domiciliar de Jair BolsonaroFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Bolsonaro apresenta melhora no quadro de saúde e deixa a UTI
O ex-presidente foi transferido para quarto e permanece internado
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