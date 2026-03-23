PGR se mostrou a favor da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

PGR se mostrou a favor da prisão domiciliar de Jair BolsonaroFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 23/03/2026 20:45

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora no quadro de saúde e foi transferido para um quarto do Hospital DF Star, em Brasília, após receber alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), na tarde desta segunda-feira (23).

Bolsonaro passou mal no útimo dia 13 e foi diagnosticado com broncopneumonia por broncoaspiração —entrada acidental de alimentos, líquidos, saliva ou conteúdo gástrico nas vias aéreas e pulmões — e desde então está internado. Segundo boletim médico, eo ex-presidente apresenta quadro "estável clinicamente" e segue em "tratamento com antibióticos intravenosos, além de suporte clínico e fisioterapia respiratória e motora".

Prisão Domiciliar

Nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal um comunicado a favor da prisão domiciliar do ex-presidente . O procurador-geral Paulo Gonet argumentou que devido ao estado de saúde e a necessidade de cuidados, a permanência na Papudinha pode agravar a condição clínica de Bolsonaro.

O ministro do STF Alexandre de Moraes já havia se posicionado contrário à concessão do benefício diante aos boletins médicos enviados. De acordo com o magistrado, o presídio em que Bolsonaro cumpre pena é capaz de prover os cuidados necessários sem que haja a necessidade de auxílio externo. Cabe a Moraes tomar a decisão final.