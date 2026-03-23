Receita Federal espera receber 44 milhões de declarações de imposto de renda este anoRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Receita recebe mais de 1 milhão de declarações do IRPF no primeiro dia
Cerca de 51% dos contribuintes usaram documento pré-preenchido
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