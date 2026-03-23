Procons de todo o País combatem o aumento abusivo no preço dos combustíveisSedcon/Divulgação
Ministério da Justiça lança plantão para apoiar Procons em ações sobre postos de combustíveis
Diesel chegou a ter reajuste de 300% em um ponto de venda
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Brasil atinge meta com 66% das crianças alfabetizadas em idade certa
Objetivo é chegar a 80% em 2030
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O presidente da república apontou falta de diálogo entre o governador e os prefeitos do estado
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Autoridades vão receber aviso caso limite mínimo de distância seja ultrapassado
Jovem de 24 anos é vítima de feminicídio no interior de São Paulo
Ex-companheiro da vítima foi preso e é investigado pelo crime
Como funciona o exame toxicológico para obter a CNH? Quais substâncias são proibidas?
As substâncias mais identificadas em participantes são cocaína, maconha e opioides naturais
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