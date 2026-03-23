A vítima de feminicidio foi baleada por um motoqueiro enquanto dirigia - Divulgação/Alerj

A vítima de feminicidio foi baleada por um motoqueiro enquanto dirigiaDivulgação/Alerj

Publicado 23/03/2026 16:58 | Atualizado 23/03/2026 16:59

A Polícia Civil investiga uma denúncia de feminicídio ocorrido neste domingo, 22, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. A vítima, de 24 anos, foi encontrada morta com diversos ferimentos causados por disparos de arma de fogo dentro de um carro.



O ex-companheiro da vítima foi preso e é investigado pelo crime. Segundo uma testemunha, a jovem trafegava em seu veículo, quando se iniciou uma discussão com um homem em uma motocicleta. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), ele atirou na mulher e fugiu.



Imagens de câmeras de segurança foram analisadas e, com as informações da placa da moto, a polícia identificou o suspeito. O caso foi registrado na Delegacia Seccional do município.



Recorde de feminicídios

O estado de São Paulo registra recordes em ocorrências registradas como feminicídio. Em 2025, o estado registrou o maior número de vítimas de feminicídio desde o início da série histórica, em 2018.



Em todo o ano passado, as vítimas chegaram a 270, o que representa um aumento de 6,7% em relação a 2024, quando o número chegou a 253. Os dados estão disponíveis no site da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP).