Haddad afirmou que Campos Neto tomou decisões que facilitaram as fraudes no Banco MasterLuis Robayo/AFP
Haddad: oro por delação de Vorcaro ser feita de forma mais qualificada, acompanhada de indícios
Petista destacou que as fraudes do Master começaram quando Campos Neto comandava o Banco Master
Haddad: oro por delação de Vorcaro ser feita de forma mais qualificada, acompanhada de indícios
Petista destacou que as fraudes do Master começaram quando Campos Neto comandava o Banco Master
Bolsonaro apresenta melhora no quadro de saúde e deixa a UTI
O ex-presidente foi transferido para quarto e permanece internado
Comissão apresenta ao STF proposta de regra de transição para 'penduricalhos'
Projeto determinaria teto global para o pagamento de verbas indenizatórias
Receita recebe mais de 1 milhão de declarações do IRPF no primeiro dia
Cerca de 51% dos contribuintes usaram documento pré-preenchido
Há mais de 12 mil ações contra organizações criminosas pendentes na Justiça, aponta Fachin
Ao menos 19% dos brasileiros vivem em locais com presença explícita de facções
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.