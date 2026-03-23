Plenário do STF analisará a decisão do ministro André Mendonça no dia 3 de abrilCarlos Moura/SCO/STF
Mendonça envia ao plenário do Supremo decisão que prorroga CPMI do INSS
Ministro acatou recurso e determinou a extensão do prazo dos trabalhos da comissão
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