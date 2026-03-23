O banqueiro Daniel Vorcaro está na Superintendência da PF em Brasília desde quinta-feira (19) - Valter Campanato/Agência Brasil

O banqueiro Daniel Vorcaro está na Superintendência da PF em Brasília desde quinta-feira (19)Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 23/03/2026 21:58

O banqueiro Daniel Vorcaro foi transferido, nesta segunda-feira (23), para uma cela na Superintendência da PF, em Brasília, onde já esteve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), antes de ser encaminhado à Papudinha.



A defesa de Vorcaro solicitou ao relator do caso Master, André Mendonça, a autorização para a mudança de cela, que foi concedida. O banqueiro está na Superintendência da PF desde quinta-feira, quando deixou a Penitenciária Federal de Brasília.



A cela contém mesa, cadeira, cama de solteiro e banheiro privativo. O espaço é semelhante a um quarto de hotel, com ar-condicionado, janela, armário e frigobar. Conhecido como "sala de Estado", o local é, por lei, reservado a autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas.



Delação

Vorcaro deixou a Penitenciária Federal de Brasília para facilitar as negociações de um acordo de delação premiada, conduzidas por seu novo advogado, José Luís de Oliveira Lima.



A defesa solicitou a conversão da prisão para o regime domiciliar, mas o pedido foi negado pelo ministro André Mendonça. De acordo com a TV Globo, a medida fazia parte das tratativas iniciais para um possível acordo de delação premiada.