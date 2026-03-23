O banqueiro Daniel Vorcaro está na Superintendência da PF em Brasília desde quinta-feira (19)Valter Campanato/Agência Brasil
A defesa de Vorcaro solicitou ao relator do caso Master, André Mendonça, a autorização para a mudança de cela, que foi concedida. O banqueiro está na Superintendência da PF desde quinta-feira, quando deixou a Penitenciária Federal de Brasília.
A cela contém mesa, cadeira, cama de solteiro e banheiro privativo. O espaço é semelhante a um quarto de hotel, com ar-condicionado, janela, armário e frigobar. Conhecido como "sala de Estado", o local é, por lei, reservado a autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas.
Delação
A defesa solicitou a conversão da prisão para o regime domiciliar, mas o pedido foi negado pelo ministro André Mendonça. De acordo com a TV Globo, a medida fazia parte das tratativas iniciais para um possível acordo de delação premiada.
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