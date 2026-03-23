Martha era testemunha ocular de diálogos e articulações de Vorcaro com autoridades, afirmou o deputado Kim Kataguiri - Reprodução/Redes sociais

Martha era testemunha ocular de diálogos e articulações de Vorcaro com autoridades, afirmou o deputado Kim KataguiriReprodução/Redes sociais

Publicado 23/03/2026 11:06 | Atualizado 23/03/2026 12:57

A influenciadora Martha Graeff, ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, deve faltar à audiência desta segunda-feira (23) da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O colegiado não conseguiu notificá-la e analisa uma medida coercitiva para fazê-la depor.

Autor do pedido, o deputado Kim Kataguiri (União-SP) afirmou que Martha era testemunha ocular de diálogos e articulações de Vorcaro com autoridades, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.