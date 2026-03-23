Crianças brincavam em frente à casa dos paisReprodução/ redes sociais
Crianças de 6 e 4 anos são encontradas mortas dentro de carro no litoral de SP
Segundo a PM, corpos apresentavam sinais de agressão e rigidez cadavérica
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