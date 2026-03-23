Crianças brincavam em frente à casa dos pais - Reprodução/ redes sociais

Crianças brincavam em frente à casa dos paisReprodução/ redes sociais

Publicado 23/03/2026 11:13

Duas crianças foram encontradas mortas dentro de um carro deixado em um terreno, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (23), de acordo com a Polícia Militar.

As vítimas, de 6 anos e 4 anos, desapareceram por volta das 14h do domingo (22), quando brincavam em frente à casa dos pais. Elas foram encontradas perto da meia-noite, no mesmo momento em que a família registrava o desaparecimento na delegacia.

Ainda segundo a PM, os corpos apresentavam sinais de agressão e rigidez cadavérica. Não há informações sobre suspeitos ou a dinâmica dos fatos.

Moradores relataram gritos e movimentação intensa no local, o que motivou diversas ligações aos serviços de emergência solicitando atendimento imediato. Equipes do SAMU também pediram apoio policial, informando que a área é considerada de risco.

*Com informações do Estadão Conteúdo



