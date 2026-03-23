Resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23) - Carlos Moura/Agência Senado

Resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23)Carlos Moura/Agência Senado

Publicado 23/03/2026 09:57

Uma resolução do Senado publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23) cria a Frente Parlamentar pela Paz Mundial no âmbito do Congresso Nacional.



A frente será formada pelos senadores, e é permitida a participação de ex-parlamentares como membros honorários.



De acordo com a Resolução 45/2025, a frente terá regimento próprio e se reunirá nas dependências do Senado Federal.



São objetivos do grupo:



- fortalecer a atuação do Congresso Nacional em defesa da paz mundial;

- promover o debate e o apoio à tramitação de ações parlamentares voltadas à promoção da paz no Brasil e no mundo;

- apoiar iniciativas voltadas à solução pacífica dos conflitos e à convivência harmônica entre os povos;



O texto foi apresentado pelo senador Flávio Arns (PSB-PR) e recebeu parecer favorável do senador Paulo Paim (PT-RS).

