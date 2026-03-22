Gleisi Hoffmann disse que taxa Selic é 'vergonhosa' - Arquivo / Marcelo Camargo / Agência Brasil

Gleisi Hoffmann disse que taxa Selic é 'vergonhosa'Arquivo / Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 22/03/2026 15:50

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, voltou a criticar neste domingo a taxa Selic, dizendo que ela é "vergonhosa", e classificou a taxa de juros do cartão de crédito rotativo de "criminosa".

"Se a taxa Selic é vergonhosa, a taxa de juros do cartão de crédito rotativo é criminosa: uma Selic ao mês! O parcelado no cartão paga juros de 9,43% e o cheque especial 7,52% ao mês. Sem falar de outros empréstimos, inclusive os consignados. Não tem povo nem país que aguente isso. Vão acabar com a economia popular endividando cada vez mais as famílias, os trabalhadores", escreveu Gleisi nas redes sociais.

Segundo ela, todo o esforço feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no sentido de geração de empregos e aumento de renda, está se esvaindo nos ganhos financeiros do sistema bancário. "Precisamos de uma cruzada cívica pra enfrentar essa situação!", finalizou.

Uma das petistas mais vocais na cruzada contra o atual patamar da Selic, Gleisi disse na última quarta, 18, que a redução de 0,25 ponto porcentual na taxa, sem sinalização clara de novos cortes, foi "decepcionante". Naquele dia, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a Selic de 15% para 14,75% ao ano, um corte menor que o esperado há dois meses, em razão da deflagração da guerra no Oriente Médio e da consequente disparada dos preços do petróleo.

No dia da decisão, Gleisi disse que o País "já pagou um preço alto demais pela política de juros contracionista, que está inibindo o investimento e inflando a dívida pública e das famílias". Na visão dela, as incertezas provocadas pela guerra não podem "sustentar o prolongamento do sufoco dos juros e dos ganhos especulativos".