Policiais tinham sido chamados por vizinhos após ouvirem gritos no apartamento da suposta vítimaReprodução / Redes sociais
PM é afastado após chutar rosto de mulher durante abordagem em SP
Caso, registrado por câmeras, é investigado por Inquérito Policial Militar
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Lula e Petro defendem fortalecimento do multilateralismo regional
Além do colombiano, presidente esteve com comitiva do Burundi
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 13 milhões
Números sorteados foram: 16, 17, 20, 28, 46 e 47
Fevereiro registra seca mais branda em quatro regiões do país
Monitor indica redução da área afetada e menor intensidade do fenômeno em diversos estados brasileiros
Mulher morre arrastada por enxurrada durante tempestade em Belo Horizonte
Vítima teria ficado presa a resíduos e sido sugada por um bueiro durante forte chuva
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