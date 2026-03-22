Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado ocorreu por volta das 17h30Reprodução / Redes sociais

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Estadão Conteúdo
Uma mulher, de cerca de 45 anos, morreu neste sábado (21) após ser levada por uma enxurrada no bairro Horto, na Região Leste de Belo Horizonte. Com essa morte, a primeira na capital, o número de óbitos no período chuvoso em Minas Gerais sobe para 91.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado ocorreu por volta das 17h30. “A guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de vítima de afogamento. Localizamos a vítima, que não portava documentos. Tudo indica que a morte foi causada por afogamento. A princípio, a mulher se entrelaçou no lixo que havia na via e ficou presa, sendo levada pela enxurrada ao ser sugada por um bueiro”, informou o tenente Ferraz, da corporação.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar também foram acionadas para prestar apoio à ocorrência. O caso ainda será avaliado pela perícia.
No fim de fevereiro, o estado sofreu com as fortes tempestades. O temporal histórico registrado na Zona da Mata deixou 72 vítimas, sendo 65 em Juiz de Fora.
 
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado ocorreu por volta das 17h30
Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado ocorreu por volta das 17h30