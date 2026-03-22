Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado ocorreu por volta das 17h30 - Reprodução / Redes sociais

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado ocorreu por volta das 17h30Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/03/2026 10:20

Uma mulher, de cerca de 45 anos, morreu neste sábado (21) após ser levada por uma enxurrada no bairro Horto, na Região Leste de Belo Horizonte. Com essa morte, a primeira na capital, o número de óbitos no período chuvoso em Minas Gerais sobe para 91.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado ocorreu por volta das 17h30. “A guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de vítima de afogamento. Localizamos a vítima, que não portava documentos. Tudo indica que a morte foi causada por afogamento. A princípio, a mulher se entrelaçou no lixo que havia na via e ficou presa, sendo levada pela enxurrada ao ser sugada por um bueiro”, informou o tenente Ferraz, da corporação.



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar também foram acionadas para prestar apoio à ocorrência. O caso ainda será avaliado pela perícia.