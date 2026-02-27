O corpo de bombeiro mantém as buscas pelos desaparecidosAFP
MG: Número de mortes sobe para 65; quatro pessoas seguem desaparecidas
Bombeiros trabalham para buscar sobreviventes nos escombros
Governo derruba alta de imposto para smartphones e eletrônicos
Camex zerou tarifa de 105 itens e reverte alta de 15 bens informáticos
PF faz buscas em gabinete de magistrado que absolveu estuprador
Equipe apreendeu objetos e documentos na sede do TJMG
Aparelho que capta sinal de celular em presídio é usado em buscas em Juiz de Fora
Tecnologia é destinada para encontrar aparelhos dentro de celas
Mendonça autoriza uso de jatinho da PF para levar Vorcaro a depoimento
Dono do Banco master irá depor em Comissão do Senado na terça (10)
Voluntários cruzam estados para ajudar vítimas das chuvas em MG
Grupo que já atuou nas enchentes do RS agora apoia mineiros
