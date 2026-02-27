Polícia Federal pode decidir se o deslocamento será por voo comercial ou pela aeronave da corporaçãoPolícia Federal/divulgação
Mendonça autoriza uso de jatinho da PF para levar Vorcaro a depoimento
Dono do Banco master irá depor em Comissão do Senado na terça (10)
Mendonça autoriza uso de jatinho da PF para levar Vorcaro a depoimento
Dono do Banco master irá depor em Comissão do Senado na terça (10)
Voluntários cruzam estados para ajudar vítimas das chuvas em MG
Grupo que já atuou nas enchentes do RS agora apoia mineiros
Doses mais altas de Mounjaro chegam ao Brasil em março; entenda as recomendações
O medicamento, cujo princípio ativo é a tirzepatida, é indicado para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade
Alckmin diz que encaminhou à casa Civil proposta de salvaguardas do acordo Mercosul-UE
Vice-presidente espera que cooperação entre blocos seja aprovada pelo Senado em 'uma ou duas semanas'
Vídeo: Repórter da TV Gazeta sofre tentativa de roubo ao vivo, mas consegue impedir o delito
Um homem, vestindo capuz e em uma bicicleta, tenta pegar o celular de Silvestre. No entanto, a tentativa falha, e o jornalista segue seu trabalho
Lula diz que Zema não apresentou obras de prevenção em Minas, apesar de R$ 3,5 bi do PAC
Ministro das Cidades, Jader Filho, elogiou governo por dedicar R$ 32 bilhões para o orçamento de obras de prevenção
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.