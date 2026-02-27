Governador de Minas Gerais, Romeu ZemaMarcelo Camargo/Agência Brasil
Lula diz que Zema não apresentou obras de prevenção em Minas, apesar de R$ 3,5 bi do PAC
Ministro das Cidades, Jader Filho, elogiou governo por dedicar R$ 32 bilhões para o orçamento de obras de prevenção
Lula diz que Zema não apresentou obras de prevenção em Minas, apesar de R$ 3,5 bi do PAC
Ministro das Cidades, Jader Filho, elogiou governo por dedicar R$ 32 bilhões para o orçamento de obras de prevenção
Polícia indicia suspeito e conclui que freira morta em convento foi estuprada
Suspeito segue preso preventivamente, e a reportagem apurou que ele ainda não tem advogado
Moraes pede explicação sobre transferência de Filipe Martins de prisão sem autorização do STF
Filipe Martins estava em prisão domiciliar até 2 de janeiro de 2026, quando Moraes decretou sua prisão preventiva após a identificação de um suposto acesso do investigado à rede social LinkedIn
Gilmar Mendes anula quebra de sigilos de empresa de Toffoli
A decisão foi revertida pela justificativa de desvio de finalidade e abuso de poder
Municípios afetados pelas chuvas receberão R$ 6,1 milhões
Recursos são para ações de defesa civil
Como ajudar as vítimas das enchentes em Minas Gerais: veja onde doar e quais itens são prioridade
Neste momento, a principal orientação é para a doação de itens de primeira necessidade, como água mineral, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e material de limpeza
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.