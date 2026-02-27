Moraes pede explicação sobre transferência de Filipe Martins de prisão sem autorização do STFReprodução
Moraes pede explicação sobre transferência de Filipe Martins de prisão sem autorização do STF
Filipe Martins estava em prisão domiciliar até 2 de janeiro de 2026, quando Moraes decretou sua prisão preventiva após a identificação de um suposto acesso do investigado à rede social LinkedIn
Gilmar Mendes anula quebra de sigilos de empresa de Toffoli
A decisão foi revertida pela justificativa de desvio de finalidade e abuso de poder
Municípios afetados pelas chuvas receberão R$ 6,1 milhões
Recursos são para ações de defesa civil
Como ajudar as vítimas das enchentes em Minas Gerais: veja onde doar e quais itens são prioridade
Neste momento, a principal orientação é para a doação de itens de primeira necessidade, como água mineral, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e material de limpeza
Desastres climáticos afetaram mais de 336 mil pessoas no país, em 2025
Prejuízos econômicos são da ordem de R$ 3,9 bilhões
CNJ afasta desembargador que absolveu homem por estupro de menina em MG
Magid Nauef Láuar é alvo de processo administrativo e pode receber aposentadoria compulsória
