Magistrado votou pela absolvição de um homem condenado por abusar sexualmente de uma menina de 12 anosReprodução / TJMG

Publicado 27/02/2026 15:02

A Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) afastou, nesta sexta-feira (27), o desembargador Magid Nauef Láuar, da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O magistrado votou pela absolvição de um homem condenado por abusar sexualmente de uma menina de 12 anos.

Após a repercussão da decisão, a Corregedoria recebeu denúncias de abuso sexual que teriam sido cometidos por Láuar e abriu um processo administrativo para investigá-lo. Nos últimos dias, Magid também passou a ser alvo de apuração pelo TJMG.

Em nota, a CNJ declarou que, após a investigação, foram identificados "desdobramentos que apontaram para a prática de delitos contra a dignidade sexual por parte do magistrado, durante o período em que este atuou como juiz de direito nas comarcas de Ouro Preto/MG e Betim/MG."

Se a responsabilidade do magistrado for confirmada, ele poderá receber a pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais, que é a sanção mais severa prevista para juízes na esfera administrativa.