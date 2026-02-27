Magistrado votou pela absolvição de um homem condenado por abusar sexualmente de uma menina de 12 anosReprodução / TJMG
CNJ afasta desembargador que absolveu homem por estupro de menina em MG
Magid Nauef Láuar é alvo de processo administrativo e pode receber aposentadoria compulsória
Vice-líder do governo diz que Haddad é o melhor nome para disputar eleições de SP
Alencar Santana afirma que ministro da Fazenda tem força para enfrentar Tarcísio e aguarda decisão após conversa com Lula
Paraná Pesquisas: Lula e Flávio Bolsonaro empatam em cenários de 1º e 2º turno na corrida pelo Planalto
Levatamento também perguntou aos eleitores se eles acham que o petista merece ser reeleito
Inmet mantém alerta vermelho para chuvas; veja locais
Previsão é de precipitação superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia
Uma em cada quatro pessoas vive em áreas de risco em Juiz de Fora
Presidente Lula visita neste sábado a região, onde 64 pessoas morreram
Tarcísio e Flávio Bolsonaro tomam café da manhã em São Paulo em 'gesto público' de alinhamento político
Senador ainda citou áreas de possível cooperação, como a transição energética e a biotecnologia
