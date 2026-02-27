Vizinhos que presenciaram a confusão contiveram o suspeitoReprodução
Homem ameaça irmão com facão após briga por R$ 10 para comprar drogas em Alagoas
Discussão terminou em agressões, deixou os dois feridos e levou os envolvidos à Central de Polícia, onde foi registrado TCO por vias de fato
Turistas tchecos são presos no Aeroporto de Guarulhos com cactos retirados ilegalmente do RS
Grupo foi autuado por contrabando e crime ambiental em ação da PF e do Ibama
Moradores de Ubá protestam contra gravação de Nikolas Ferreira em rua alagada
Tragédia deixou ao menos 64 mortos em MG
Incêndio atinge prédio histórico da Faculdade de Direito da USP
Chamas consumiram o terceiro andar do antigo Palácio do Comércio
MG: Sobe para 64 o número de mortes provocadas pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá
Mais de 4,2 mil moradores estão desabrigados e desalojados
Meta anuncia processos contra deepfakes no Brasil
Imagens hiper-realistas falsas geralmente criadas com inteligência artificial, são usados nas redes sociais para desinformar, aplicar golpes ou criar imagens sexualizadas de pessoas
