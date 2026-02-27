Vizinhos que presenciaram a confusão contiveram o suspeito - Reprodução

Publicado 27/02/2026 11:33

Uma discussão motivada por R$ 10 entre dois irmãos, nesta quinta-feira (26), terminou em confusão e registro policial, em Arapiraca, Alagoas.

Segundo a Polícia Militar de Alagoas, os agentes foram acionados por volta das 18h para atender a uma ocorrência de ameaça. Ao chegarem ao endereço informado, os militares encontraram um grupo de pessoas. Um dos envolvidos estava muito alterado e tentava arrombar o portão da residência do irmão.

Testemunhas contaram que a briga teve início quando um dos irmãos, que é usuário de entorpecentes, pediu R$ 10 para comprar drogas. Ao ter o pedido negado, ele teria se exaltado e pegado um facão para tentar agredir o familiar. Vizinhos que presenciaram a confusão contiveram o suspeito. As informações são do "Alagoas 24 horas".

Após a briga, um deles voltou para casa, mas foi surpreendido pelo irmão, que se dirigiu ao imóvel com duas facas — uma de serra e uma peixeira preta — para invadir a residência. Na tentativa de se defender, a vítima confrontou o agressor. Ambos ficaram feridos durante a briga e acabaram encaminhados à Central de Polícia.

Houve o registro de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por vias de fato. Os irmãos foram liberados após os procedimentos legais.