Foram encontrados mais de uma centena de cactos e cerca de duas mil sementes - Divulgação / PF

Publicado 27/02/2026 10:00 | Atualizado 27/02/2026 12:24

Quatro turistas tchecos foram presos em flagrante nesta quinta-feira (26), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, durante uma ação conjunta da Polícia Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Durante a fiscalização, foram encontrados mais de uma centena de cactos e cerca de duas mil sementes retiradas ilegalmente do Rio Grande do Sul. O material estava oculto em malas, dentro de latas de bebidas, nos sapatos de um dos turistas e distribuído em diversos sacos de papel.



Os estrangeiros foram autuados pelo crime de contrabando, agravado pela utilização de transporte aéreo e pela violação da Lei de Crimes Ambientais, que proíbe a retirada e o transporte de espécies da flora nativa sem autorização.

A operação contou também com apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e de órgãos internacionais, como o Grupo de Resposta e Inteligência Aduaneira (GRIA), com a finalidade de fortalecer a cooperação entre países signatários da Cites no combate ao tráfico internacional de espécies nativas.



O material apreendido será submetido à análise técnica, e os presos permanecerão à disposição da Justiça.