Tarcísio e Flávio Bolsonaro tomam café da manhã em São Paulo Reprodução/ redes sociais

Publicado 27/02/2026 11:56 | Atualizado 27/02/2026 12:51

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, publicou na manhã desta sexta-feira, 27, uma foto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e afirmou que os dois farão "história juntos". Flávio está em São Paulo, onde se reúne com Tarcísio e outros aliados.



"Vamos fazer história juntos, construindo o 'Projeto Brasil' para recolocar o País no caminho da prosperidade. Meu amigo Tarcísio, vamos estar juntos não apenas em São Paulo, mas devolvendo a esperança a todos os brasileiros", escreveu Flávio nas redes sociais. Na imagem, os dois aparecem lado a lado, com um aperto de mãos.



O senador ainda citou áreas de possível cooperação, como a transição energética e a biotecnologia. "É necessário resgatar a capacidade de estabelecer consenso em torno de uma visão de futuro, refletir sobre nossas experiências de sucesso, aproveitar nossas vocações como a segurança alimentar, a transição energética, a economia do conhecimento e biotecnologia Garantir a ordem e promover o progresso!", escreveu.



Flávio tem se concentrado na construção de seus palanques estaduais e tem dito que caberá a Tarcísio escolher um nome para a eleição ao Senado por São Paulo.



Segundo Flávio, a agenda servirá como "um gesto público" de alinhamento político. A expectativa é reforçar a sinalização de que o chefe do Executivo paulista estará ao lado de seu projeto eleitoral em 2026.

O governador de São Paulo fez uma série de acenos públicos ao senador. Durante sessão solene na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em homenagem ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, Tarcísio afirmou que o "zero um" de Jair Bolsonaro representa "o futuro presidente do Brasil" e terá um projeto "com responsabilidade fiscal e que vai restabelecer a ordem".



O chefe do Executivo paulista disse ter tido um "excelente papo sobre o Brasil hoje de manhã" com Flávio e sustentou que o senador será capaz de "unir todos num projeto convergente". Para Tarcísio, a eventual candidatura do filho do ex-presidente poderá agregar diferentes correntes da direita em torno de uma agenda comum.



"Vamos estar sempre juntos referindo-se ao PL nessa unidade, nessa clareza de propósito, com o representante do nosso presidente: o filho dele, nosso senador Flávio Bolsonaro. A pessoa que vai fazer a diferença", disse Tarcísio. "Um projeto que nos mostre caminho da responsabilidade fiscal, porque quem não cuida do dinheiro não cuida das pessoas."



'Orgulho de ser conservador'



Ao elogiar o PL, Tarcísio afirmou que o partido "construiu e soube traduzir um sentimento que estava lá na gaveta dos brasileiros" e que a legenda "conseguiu fazer o brasileiro ter orgulho de ser conservador". Segundo ele, a sigla "representa como ninguém o que é a direita brasileira".



Dirigindo-se diretamente a Valdemar, o governador afirmou que o dirigente está "construindo um movimento que vai colocar o País na direção certa". A fala foi acompanhada por aplausos de parlamentares e lideranças presentes no evento.



A solenidade reuniu, além de Tarcísio, Flávio e Valdemar, o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), o senador Rogério Marinho (PL-RN), e deputado federal Guilherme Derrite (PP), ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo - além de deputados estaduais e outras lideranças da direita.