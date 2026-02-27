Tarcísio e Flávio Bolsonaro tomam café da manhã em São Paulo Reprodução/ redes sociais
"Vamos fazer história juntos, construindo o 'Projeto Brasil' para recolocar o País no caminho da prosperidade. Meu amigo Tarcísio, vamos estar juntos não apenas em São Paulo, mas devolvendo a esperança a todos os brasileiros", escreveu Flávio nas redes sociais. Na imagem, os dois aparecem lado a lado, com um aperto de mãos.
O senador ainda citou áreas de possível cooperação, como a transição energética e a biotecnologia. "É necessário resgatar a capacidade de estabelecer consenso em torno de uma visão de futuro, refletir sobre nossas experiências de sucesso, aproveitar nossas vocações como a segurança alimentar, a transição energética, a economia do conhecimento e biotecnologia Garantir a ordem e promover o progresso!", escreveu.
Flávio tem se concentrado na construção de seus palanques estaduais e tem dito que caberá a Tarcísio escolher um nome para a eleição ao Senado por São Paulo.
Segundo Flávio, a agenda servirá como "um gesto público" de alinhamento político. A expectativa é reforçar a sinalização de que o chefe do Executivo paulista estará ao lado de seu projeto eleitoral em 2026.
O chefe do Executivo paulista disse ter tido um "excelente papo sobre o Brasil hoje de manhã" com Flávio e sustentou que o senador será capaz de "unir todos num projeto convergente". Para Tarcísio, a eventual candidatura do filho do ex-presidente poderá agregar diferentes correntes da direita em torno de uma agenda comum.
"Vamos estar sempre juntos referindo-se ao PL nessa unidade, nessa clareza de propósito, com o representante do nosso presidente: o filho dele, nosso senador Flávio Bolsonaro. A pessoa que vai fazer a diferença", disse Tarcísio. "Um projeto que nos mostre caminho da responsabilidade fiscal, porque quem não cuida do dinheiro não cuida das pessoas."
'Orgulho de ser conservador'
Ao elogiar o PL, Tarcísio afirmou que o partido "construiu e soube traduzir um sentimento que estava lá na gaveta dos brasileiros" e que a legenda "conseguiu fazer o brasileiro ter orgulho de ser conservador". Segundo ele, a sigla "representa como ninguém o que é a direita brasileira".
Dirigindo-se diretamente a Valdemar, o governador afirmou que o dirigente está "construindo um movimento que vai colocar o País na direção certa". A fala foi acompanhada por aplausos de parlamentares e lideranças presentes no evento.
A solenidade reuniu, além de Tarcísio, Flávio e Valdemar, o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), o senador Rogério Marinho (PL-RN), e deputado federal Guilherme Derrite (PP), ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo - além de deputados estaduais e outras lideranças da direita.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.