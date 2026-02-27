Entre os locais afetados está parte de Minas Gerais - AFP

Publicado 27/02/2026 12:26

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém grande parte do Brasil sob alerta de fortes chuvas nesta sexta-feira, 27. Entre os locais afetados está parte do Estado de Minas Gerais, já castigado por precipitações recentes que deixaram mortos e desaparecidos.

O alerta vermelho para acúmulo de chuva indica precipitação superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. "Grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco", afirma o instituto.

Estados afetados:

- Minas Gerais

- Bahia

- Espírito Santo

Trechos do Rio de Janeiro

Também está em vigor nesta sexta-feira um alerta laranja para a incidência de chuvas intensas. "Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h", acrescenta o Inmet.

Estados afetados:

- Amazonas

- Pará

- Mato Grosso

- Maranhão

- Tocantins

- Goiás

- Piauí

- Ceará

- Rio Grande do Norte

- Paraíba

- Pernambuco

- Alagoas

- Sergipe

- Bahia

- Minas Gerais

- Espírito Santo

- Rio de Janeiro

- Alerta amarelo

Em grande parte do Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, incluindo Minas Gerais e um pequeno trecho de São Paulo, também está em vigor o alerta amarelo para chuvas intensas, com validade ao longo desta sexta-feira.