Inmet mantém alerta vermelho para chuvas; veja locais
Previsão é de precipitação superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia
Uma em cada quatro pessoas vive em áreas de risco em Juiz de Fora
Presidente Lula visita neste sábado a região, onde 64 pessoas morreram
Tarcísio e Flávio Bolsonaro tomam café da manhã em São Paulo em 'gesto público' de alinhamento político
Senador ainda citou áreas de possível cooperação, como a transição energética e a biotecnologia
Homem ameaça irmão com facão após briga por R$ 10 para comprar drogas em Alagoas
Discussão terminou em agressões, deixou os dois feridos e levou os envolvidos à Central de Polícia, onde foi registrado TCO por vias de fato
Turistas tchecos são presos no Aeroporto de Guarulhos com cactos retirados ilegalmente
Grupo foi autuado por contrabando e crime ambiental
Moradores de Ubá protestam contra gravação de Nikolas Ferreira em rua alagada
Tragédia deixou ao menos 64 mortos em MG
