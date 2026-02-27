Toffoli teve participação em empresa vendida para fundo ligado a Daniel Vorcaro, dono do MasterBruno Peres/Agência Brasil
Gilmar Mendes anula quebra de sigilos de empresa de Toffoli
A decisão foi revertida pela justificativa de desvio de finalidade e abuso de poder
Municípios afetados pelas chuvas receberão R$ 6,1 milhões
Recursos são para ações de defesa civil
Como ajudar as vítimas das enchentes em Minas Gerais: veja onde doar e quais itens são prioridade
Neste momento, a principal orientação é para a doação de itens de primeira necessidade, como água mineral, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e material de limpeza
Desastres climáticos afetaram mais de 336 mil pessoas no país, em 2025
Prejuízos econômicos são da ordem de R$ 3,9 bilhões
CNJ afasta desembargador que absolveu homem por estupro de menina em MG
Magid Nauef Láuar é alvo de processo administrativo e pode receber aposentadoria compulsória
Vice-líder do governo diz que Haddad é o melhor nome para disputar eleições de SP
Alencar Santana afirma que ministro da Fazenda tem força para enfrentar Tarcísio e aguarda decisão após conversa com Lula
