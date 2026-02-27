Neste momento, a principal orientação das prefeituras e dos órgãos de assistência é para a doação de itens de primeira necessidade, como água mineral, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e material de limpeza. Em algumas cidades, como Juiz de Fora, a arrecadação de roupas está temporariamente suspensa para garantir mais agilidade na triagem e na distribuição dos donativos. A administração municipal estruturou uma frente de ajuda humanitária com dezenas de pontos oficiais de coleta, com o objetivo de organizar a logística e assegurar que os itens cheguem com rapidez às pessoas atingidas.
As contribuições financeiras podem ser feitas por canais oficiais. Em Juiz de Fora, as doações são recebidas pelo Pix contribua@pjf.mg.gov.br. Em Belo Horizonte, o Serviço Social Autônomo (Servas) também arrecada recursos, que serão convertidos em crédito em um cartão humanitário para que as próprias famílias possam comprar alimentos, água e produtos de higiene.
A Arquidiocese de Juiz de Fora e a Cruz Vermelha de Minas Gerais mantêm campanhas de arrecadação em suas sedes e paróquias. Para quem está fora do estado, a ONG Ação da Cidadania disponibilizou um galpão na Zona Portuária do Rio de Janeiro para receber donativos destinados às cidades mineiras e também ao Sul Fluminense. Doações financeiras podem ser realizadas pelo site ou pelo Pix: sos@acaodacidadania.org.br.
A Caixa Econômica Federal também iniciou uma campanha de arrecadação de recursos em parceria com a ONG Moradia e Cidadania. As doações podem ser feitas por depósito bancário ou Pix, pela chave 31-999910733, em conta da Caixa.
A Fundação Banco do Brasil também lançou uma campanha nacional de arrecadação. As doações em dinheiro podem ser feitas na conta da instituição ou pelo Pix: pix.enchentesmg@fundacaobb.org.br. Pontos do programa Livelo podem ser convertidos em doações até 31 de março. As Associações Atléticas Banco do Brasil (AABB) em Minas Gerais passaram a funcionar como pontos de coleta de donativos, que serão destinados à compra e distribuição de itens essenciais.
As autoridades reforçam que as doações em dinheiro devem ser feitas apenas pelos canais oficiais, para evitar golpes.
Além das ações de assistência direta, o Banco do Brasil anunciou um pacote emergencial para apoiar moradores e empreendedores das cidades atingidas. A instituição fará uma doação inicial de R$ 200 mil, por meio da Fundação Banco do Brasil, para entidades responsáveis pela compra e distribuição de alimentos, kits de higiene e materiais de limpeza. O banco também vai oferecer carência de até seis meses para início do pagamento de operações de crédito para pessoas físicas, possibilidade de renegociação de financiamentos e prorrogação de parcelas para empresas. No setor agropecuário, haverá crédito rural emergencial e simplificação na prorrogação de dívidas, além de prioridade na análise de pedidos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). O pacote inclui ainda estorno de tarifas e encargos em operações nas áreas atingidas, ampliação temporária do limite para transações via Pix e atendimento prioritário para segurados que precisarem acionar sinistros.
Pontos de doação em Juiz de Fora:
- Prédio-sede da Prefeitura (Avenida Brasil, 2001 – térreo);
- Casa da Mulher (Avenida Garibaldi Campinhos, 169 – Vitorino Braga);
- Escola Municipal Murilo Mendes (Rua Doutor Leonel Jaguaribe, 240 – Alto Grajaú);
- Escola Municipal Professor Nilo Camilo Ayupe (Rua Almirante Barroso, 155 – Paineiras);
Shopping Jardim Norte (Avenida Brasil, 6345 – Mariano Procópio);
-Unimed Juiz de Fora (Avenida Rio Branco, 2540);
- Emcasa (Avenida Sete de Setembro, 975 – Costa Carvalho);
- IF Sudeste MG (Rua Bernardo Mascarenhas, 1283 – Fábrica);
- Escola Municipal Paulo Rogério dos Santos (Rua Coronel Quintão, 136 – Monte Castelo);
- lojas dos Supermercados Bahamas;
- Sindicato dos Bancários (Rua Batista de Oliveira, 745);
- Igreja Metodista em Bela Aurora (Rua Doutor Costa Reis, 380 – Ipiranga);
- UniAcademia (Rua Halfeld, 1.179 – Centro);
- Independência Shopping (Avenida Presidente Itamar Franco, 3600 – Cascatinha);
- AACI (Rua Doutor Dias da Cruz, 487 – Nova Era);
- Secretaria Especial de Igualdade Racial (Avenida Rio Branco, 2234 – Centro);
- Loja Maçônica (Rua Cândido Tostes, 212 – São Mateus);
