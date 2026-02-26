Número de mortos pelas chuvas em Minas Gerais sobe para 59 - Tânia Rêgo

É necessário ter saldo na conta do FGTS e não ter feito saque pelo mesmo motivo (calamidade) em menos de 12 meses.



Veja passo a passo para solicitar o saque do FGTS:

A partir desta sexta-feira (27), moradores das cidades de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá - cidades mineiras afetadas pelos temporais - poderão solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor a ser retirado é limitado a R$ 6.220.De acordo com a Caixa, a solicitação pode ser feita pelo Aplicativo FGTS É necessário ter saldo na conta do FGTS e não ter feito saque pelo mesmo motivo (calamidade) em menos de 12 meses.

- Baixe o app FGTS e insira as informações de cadastro;

- Acesse a opção “Solicitar seu saque 100% digital" ou, no menu inferior, vá em “Saques" e selecione “Solicitar saque";

- Clique em “Calamidade pública", informe o nome do município e selecione-o na lista;

- Escolha o tipo de comprovante de endereço, digite o CEP e o número da residência;

- Encaminhe foto de documento de identidade e de comprovante de residência em nome do trabalhador, -emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;

- Escolha a conta para crédito do valor (Caixa ou outro banco) e envie a solicitação.



Doação

A Caixa informou que, junto com a ONG Moradia e Cidadania, irá arrecadar recursos para famílias afetadas pelos temporais.



As doações podem ser feitas por meio de depósito em conta ou Pix.



Chave Pix (Telefone): 31999910733



Banco: CAIXA (104)



Agência: 0620



Operação: 1292



Conta Corrente: 577578823-7



Chuvas

Subiu para 59 o número de pessoas mortas na região da Zona da Mata mineira pelo excesso de chuvas nos últimos dias, informa o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em boletim divulgado no início da noite desta quinta-feira (26).



As operações de busca e salvamento prosseguiram ao longo de todo o dia, em oito frentes de atuação, sendo seis em Juiz de Fora e duas em Ubá, que são municípios próximos.