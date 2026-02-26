Argentina, presidida por Milei, é a primeira integrante do Mercosul a aprovar a medidaAFP
No entanto, a ambição foi frustrada pelo anúncio uruguaio, país que também ratificou o acordo nesta quinta-feira.
"Com esta ratificação, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, terá as condições necessárias para avançar com o seu pedido provisório. Isto permitirá que as nossas exportações comecem a beneficiar das preferências tarifárias negociadas. Escolhemos a abertura, a concorrência e a integração no mundo; isto significa mais investimento, mais crescimento e mais empregos", escreveu em sua conta na rede social X o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno.
