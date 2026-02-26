No recorte de 12 itens básicos, o preço médio nacional caiu 1,48% - Tânia Rêgo / Agência Brasil

Publicado 26/02/2026 11:22

O consumo nos lares brasileiros cresceu 1,73% em janeiro na comparação com igual mês de 2025, segundo monitoramento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulgado nesta quinta-feira (26). Em relação a dezembro, houve um tombo de 19,34%, reflexo da base elevada de comparação.



Para o vice-presidente da Abras, Marcio Milan, o resultado de janeiro reforça que o consumo segue sustentado, mesmo em ambiente de juros elevados.

"Mesmo com a retração típica frente a dezembro, o desempenho de janeiro mostra resiliência, inclusive em um período marcado pelo pagamento de impostos e outras despesas sazonais que pressionam o orçamento no início do ano", afirmou em coletiva de imprensa.



No campo dos preços, o Abrasmercado, que acompanha a variação de 35 produtos de largo consumo, registrou retração de 0,16% em janeiro ante dezembro, com o valor médio da cesta passando de R$ 800,35 para R$ 799,08



O movimento foi influenciado principalmente pela queda nos produtos básicos. Entre os destaques do mês estão o leite longa vida (-5,59%), o óleo de soja (-3,32%), a farinha de trigo (-1,63%) e o arroz (-1,55%). Em 12 meses, o preço do leite longa vida recuou 16,46% e do arroz, 27,30%.



No recorte de 12 itens básicos, que concentram maior peso no orçamento das famílias, o preço médio nacional caiu 1,48% em janeiro, passando de R$ 340,39 para R$ 335,35, retração mais intensa do que a observada no índice geral.



Regionalmente, o Sudeste concentrou a principal contribuição para o resultado nacional, com queda de 2,45% no mês, enquanto Centro-Oeste (-1,21%) e Norte (-0,92%) também registraram recuo. Já Nordeste (+0,06%) e Sul (+0,16%) apresentaram leve alta.