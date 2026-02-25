Propagandas de sites de aposta on-line impactam mais da metade dos usuários - Reprodução

Publicado 25/02/2026 16:50

O Procon-SP apontou em levantamento divulgado nesta quarta-feira, 25, que 39,7% dos apostadores se endividaram após passarem a usar sites de jogos e apostas on-line, as chamadas bets. A pesquisa também indica aumento no valor das apostas: 30,1% dos entrevistados afirmaram gastar, em média, mais de R$ 1 mil por mês.

O relatório identificou sinais de alerta no comportamento dos apostadores. Mais da metade (56,6%) afirmou se sentir influenciado por propagandas com celebridades. Além disso, 52,4% disseram ter comprometido parte significativa da renda, recorrendo inclusive a dinheiro aplicado ou a empréstimos para continuar apostando.

"Esse é um dos pontos mais expressivos em comparação com 2025 e reforça a importância de um monitoramento contínuo deste mercado e de indicadores sobre essas relações de consumo para proteger o cidadão", afirma a diretora adjunta de Estudos e Pesquisas do Procon-SP, Elaine da Cruz.

